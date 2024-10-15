إعلان

BBC

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

10:22 ص الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

الدواجن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 104.88 جنيه، بتراجع 1.57 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 90.67 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 119.33جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن مجلس الوزراء الدواجن البيضاء الدواجن البلدي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سعر الذهب اليوم في مصر يهبط ببداية تعاملات الثلاثاء

إعلان

إعلان

الفصل وغرامة تساوي الخسائر.. إجراءات جديدة لمواجهة تعاطي المخدرات بالسكة الحديد
أدخنة سوداء وفرامل ضعيف.. شهادات صادمة لـ طلاب الجلالة المصابين عن حادث الأتوبيس