ارتفاع أسعار اللحوم والجبن وانخفاض العدس في الأسواق اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار اللحوم، والجبن الأبيض والرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجعت أسعار الدواجن، وزيت عباد الشمس، والعدس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.72 جنيه، بتراجع 23 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 54.15 جنيه، بتراجع 62 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.63 جنيه، بتراجع 65 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 77.61 جنيه، بتراجع 2.5 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.99 جنيه، بتراجع 16 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.86 جنيه، بتراجع 42 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 61.74 جنيه، بتراجع 4.58 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.43 جنيه، بتراجع قرشين.

لتر زيت الذرة: 95.02 جنيه، بزيادة 29 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 391.08 جنيه، بزيادة 4.03 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 104.88 جنيه، بتراجع 1.57 جنيه

كيلو الأرز السائب: 27.95 جنيه، بتراجع 7 قروش.

كيلو الفول السائب: 43.23 جنيه، بارتفاع 77 قرش.

كيلو الجبن الأبيض: 134.48 جنيه، بزيادة 7.2 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 262.46 جنيه، بزيادة 15.25 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.54 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو المسلى الصناعي: 94.14 جنيه، بزيادة 3.53 جنيه.