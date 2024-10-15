قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

قفز سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 40 جنيها، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2397 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3081 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3595 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4108 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 28760 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.20 % إلى نحو 2654 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، خلال منتصف التعاملات وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: هنا