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انخفاض أسعار كرتونة البيض اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

10:16 ص الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض متوسط أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 177.15 جنيه، بانخفاض 54 قرشًا.

كرتونة البيض البلدي: 176.74 جنيه، بانخفاض 6 قروش.

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