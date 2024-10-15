إعلان

BBC

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء ( موقع رسمي)

10:25 ص الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39674.19 جنيه، بتراجع 248.09 جنيه.

سعر طن حديد عز: 40887.1 جنيه، بتراجع 492.75 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2784.71 جنيه، بتراجع 12.79 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد أسعار الأسمنت
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بنك قناة السويس يفتتح مقر التحول الرقمي بالتجمع الخامس

إعلان

إعلان

الفصل وغرامة تساوي الخسائر.. إجراءات جديدة لمواجهة تعاطي المخدرات بالسكة الحديد
أدخنة سوداء وفرامل ضعيف.. شهادات صادمة لـ طلاب الجلالة المصابين عن حادث الأتوبيس