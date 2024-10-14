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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة اليوم الاثنين 14 أكتوبر

03:21 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 4098 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4115 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3585 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3073 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 28680 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

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