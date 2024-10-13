ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق، بينما تراجعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" في السطور التالية، أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 42450 جنيه، بارتفاع 3141.67 جنيه.

سعر طن حديد عز: 43411.54 جنيه، بارتفاع 2121.54 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2467.23 جنيه، بتراجع 309.44 جنيه.