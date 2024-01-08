انخفاض أسعار الطماطم والبصل وارتفاع الكوسة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل، والفلفل الحامي، والفاصوليا، والبسلة، والخيار الصوب بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفعت أسعار الكوسة، والخيار البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه.

البطاطس بين 5 و10 جنيهات، بانخفاض جنيه.

البصل بين 10 جنيهات و21 جنيها، بانخفاض جنيهين.

الكوسة بين 8 جنيهات و16 جنيها، بارتفاع جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و10 جنيهات، بانخفاض جنيهن.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الملوخية بين 4 و7 جنيهات.

الخيار الصوب بين 8 جنيهات و12 جنيها، بانخفاض جنيه.

الخيار البلدي بين 8 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

البسلة بين 16 و22 جنيها، بانخفاض جنيهين.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5 جنيهات و9.5 جنيه.

اليوسفي بين 5 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 12 و20 جنيها.

الكانتلوب بين 6 و9 جنيهات.