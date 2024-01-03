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البورصة تتراجع مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

03:50 م الأربعاء 03 يناير 2024

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.37% إلى مستوى 25408 نقاط، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.41%، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 62.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 47 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 18.6 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 2.44% إلى مستوى 25502 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة المستثمرين العرب مؤشر EGX70

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