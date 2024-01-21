بعد هبوط كبير.. سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع 25 جنيها مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

كان سعر جرام الذهب انخفض أمس بنحو 120 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2317 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2979 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3475 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3971 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 27800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2029 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات يوم الجمعة، بزيادة 6.15 دولار بنسبة 0.3%، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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