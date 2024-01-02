ارتفاع أسعار اللحوم والجبن وانخفاض السكر في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار زيت الذرة، واللحوم، والجبن الأبيض والرومي في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وذلك وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

وفي المقابل انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والسكر، والمسلى الصناعي خلال تعاملات اليوم بالأسواق، وفقا لبيانات البوابة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 32.2 جنيه، بانخفاض 3 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 43.18 جنيه، بارتفاع 8 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.72 جنيه، بارتفاع 47 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 66.85 جنيه، بانخفاض 1.24 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.32 جنيه، بانخفاض 2.04 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.97 جنيه، بارتفاع 20 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 53.84 جنيه، بارتفاع 33 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 83.9 جنيه، بارتفاع 2.89 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.25 جنيه، بارتفاع 7 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 321.34 جنيه، بارتفاع 6.53 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 87.46 جنيه، بارتفاع 23 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 28.29 جنيه، بانخفاض 6 قروش.

كيلو الفول السائب: 40.52 جنيه، بانخفاض 14 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 133.86 جنيه، بارتفاع 9.49 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 247.06 جنيه، بارتفاع 8.98 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 24.82 جنيه، بانخفاض 45 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 67.08 جنيه، بانخفاض 1.14 جنيه.