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BBC

متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

11:22 ص الأربعاء 17 يناير 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط متوسط أسعار الدواجن الطازجة اليوم الأربعاء في الأسواق بشكل طفيف، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 91.34 جنيه بتراجع 8 قروش، مقارنة بمستواه أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفقا لبوابة أسعار مركز معلومات مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 75.16 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 110.52 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن مركز معلومات مجلس الوزراء الدواجن البيضاء الدواجن البلدي

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