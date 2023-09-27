البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.25% إلى مستوى 20405 نقاط، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.31%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.34%
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.17% إلى مستوى 20355 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.
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