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البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

11:06 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2023

البورصة المصرية

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.25% إلى مستوى 20405 نقاط، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.31%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.34%

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.17% إلى مستوى 20355 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

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