البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.33% إلى مستوى 20387 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.28%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.37%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.53% إلى مستوى 20321 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.
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