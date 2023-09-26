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البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:56 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.33% إلى مستوى 20387 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.28%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.37%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.53% إلى مستوى 20321 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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