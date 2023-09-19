البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.38% إلى مستوى 19805 نقاط، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.67%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.73%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.42% إلى مستوى 19751 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.