البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.38% إلى مستوى 19805 نقاط، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.67%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.73%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.42% إلى مستوى 19751 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.
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