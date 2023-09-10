الخضروات تتضاعف.. أبرز السلع التي ارتفعت أسعارها خلال عام في أغسطس (إنفوجرافيك)

كتبت- شيرين صلاح:

قادت أسعار الخضروات واللحوم والدواجن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة، حسبما ذكر بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر أغسطس الماضي إلى 39.7% مقابل 38.2% في يوليو الماضي، مسجلا مستوى قياسيا جديدا، كما زاد في المدن إلى 37.4% مقابل 36.5% في يوليو الماضي.

ومنذ بداية العام الماضي شهدت أسعار السلع الغذائية ارتفاعات تدريجية قياسية، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي دفعت أسعار السلع المستوردة للزيادة، بالإضافة إلى أزمة نقص العملة الأجنبية التي تواجهها مصر خلال ذات الفترة والتي ساهمت أيضا في قفزة أسعار السلع.

وارتفعت أسعار قسم الطعام والشراب خلال أغسطس الماضي بنسبة 71.9% على أساس سنوي مقارنة بأغسطس 2022، وهو ما يأتي انعكاسا للارتفاعات التدريجية لأسعار السلع الغذائية بسبب الأسباب سالفة الذكر.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التفاعلي التالي أبرز السلع التي ارتفعت أسعارها خلال أغسطس الماضي على أساس سنوي، ونسب الارتفاع، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.