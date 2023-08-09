شركة ألمانية تعتزم إنشاء مصنع بمصر لإنتاج مركب يستخدم في تعدين الذهب

الضرائب: نتواصل مع اتحاد الصناعات لحل مشكلات التكويد بعد الربط مع

كتب- أحمد والي :

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع ستيفان ولبرز رئيس شركة سي واي بلس الألمانية والوفد المرافق له، الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة في مصر في مجال التعدين والصناعات المكملة له.

ووفقا للبيان الصادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أبدت الشركة رغبتها في إنشاء مصنع لإنتاج مركب السيانيد صوديوم الذي يستخدم في معالجة واستخراج الذهب من الصخور.

وقال الملا إنه في ظل التطور الملحوظ الذي يشهده مجال تعدين الذهب فى مصر، أصبح هناك احتياج لتوطين الصناعات للمنتجات المكملة لنشاط التعدين، موضحا أن هناك دراسة جدوى لإنشاء المصانع التي ستوفر تلك المنتجات محققة وفرة للنقد الأجنبي لاستيرادها.

وأوضح الملا أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتنفيذ اشتراطات التعدين الأخضر، والالتزام بالتوافق البيئي للأنشطة التعدينية وخفض الانبعاثات من خلال الاستفادة من خبرات والتكنولوجيات المتطورة لدى الشركات الرائدة عالمياً في هذا المجال.

وتعد الشركة الألمانية، إحدى كبريات الشركات العالمية الرائدة في مجال السيانيد، وتوفر خدمات تكنولوجية متطورة، واستخدامات آمنة ومسئولة للسيانيد، وتعمل على تقديم الحلول الجديدة التي تركز على دفع الإنتاجية وإمكانية تطوير عملية معالجة التعدين للذهب، وفقا للبيان.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على تشكيل مجموعة لدراسة جدوى تنفيذ مشروع مصنع إنتاج مركب السيانيد صوديوم، والإجراءات اللازمة، وتم تحديد موقع المصنع بالقرب من مناطق تعدين الذهب بالصحراء الشرقية، بالإضافة إلى قربه من مصادر المواد الخام الرئيسية المستخدمة في إنتاج مركب السيانيد صوديوم.

حضر اللقاء المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية، والمهندس إبراهيم عبد القادر رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، والدكتور أمجد كامل رئيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون، والمهندس إيهاب أنور مدير عام بوزارة البترول والثروة المعدنية.