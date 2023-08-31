هبوط كبير لسعر الذهب اليوم الخميس في مصر ببداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات المساء، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع بقيمة 25 جنيها خلال تعاملات أمس، قبل أن يعاود الهبوط مع بداية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1467 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1886 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2200 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 2514 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 17600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1945 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بزيادة 3.05 دولارا بنسبة 0.16%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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