سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يهبط 20 جنيها مع بداية التعاملات
كتبت- شيرين صلاح:
هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض سعر جرام الذهب 20 جنيها، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.
كان سعر جرام الذهب قفز 45 جنيها خلال تعاملات أمس الثلاثاء مقارنة بمستواه أمس الأول.
أسعار الذهب اليوم
هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1510 جنيهات للجرام.
وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1941 جنيها للجرام.
وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2265 جنيها للجرام.
وهبط سعر الذهب عيار 24 نحو 2589 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب
هبط سعر الجنيه الذهب إلى 18120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
سعر الذهب عالميا
ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1903 دولارات للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وصعد 5.88 دولارا بنسبة 0.31%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
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