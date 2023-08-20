قرار بانتداب 1302 موظف حكومي.. والتنظيم والإدارة يتيح الاستعلام إلكترونيا

كتب- مصطفى عيد:

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل 1302 موظف وعامل من جهات عملهم الأصلية للعمل بالجهات المنتدبين إليها، ومن المقرر أن يخطر الجهاز الجهات المنقول منها وإليها.

وبحسب بيان من الجهاز اليوم الأحد، قال الشيخ إن الجهاز أتاح للموظف المنتدب (ضمن قرار رئيس الوزراء رقم 3044 لسنة 2023) خدمة الاستعلام عن موقفه على قاعدة تحديث بيانات المنتدبين بالجهاز الإداري بالدولة على الرابط التالي: (اضغط هنا).

وأضاف أن الجهاز يواصل دراسة عدد آخر من الطلبات التي سجلها المنتدبون على الرابط سالف الذكر، والذي أنشأه لتسجيل بيانات المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، حتى يتمكن من إعمال شئونه ودراسة نقل من مر على انتدابه 4 سنوات إلى الوحدة المنتدب إليها، وتوافرت رغبة الموظف في النقل.

ويخول التعديل الأخير لقانون الجهاز، للجهاز دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، وفقا للبيان.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز، وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها.