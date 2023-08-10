انخفاض طفيف لسعر الذهب اليوم الخميس في مصر ببداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بشكل طفيف مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام جنيها واحدا، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلي 1437 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1848 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2156 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2464 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 17248 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا نحو 1918 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بارتفاع 3.67 دولار بنسبة 0.19% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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