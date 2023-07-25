البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.17% إلى مستوى 17580 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.32%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.27%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.16% إلى مستوى 17550 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.