البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.17% إلى مستوى 17580 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.32%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.27%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.16% إلى مستوى 17550 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.
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