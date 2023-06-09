زيادة أسعار اللحوم الطازجة والأرز والمكرونة في الأسواق اليوم الجمعة

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار مجموعة من السلع في الأسواق اليوم الجمعة، مقارنة بمستويات أمس، حيث زاد أسعار اللحوم الطازجة والفول والسكر والدواجن، بينما انخفضت أسعارالأجبان، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.56 جنيه بزيادة 92 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 37.98 جنيه، بزيادة 1.04 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.15 جنيه بزيادة 69 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.39 جنيه، بتراجع 1.53 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 20.7 جنيه، بزيادة 64 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.22 جنيه، بزيادة 64 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.93 جنيه، بزيادة 1.53 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 74.26 جنيه، بزيادة 1.9 جنيه.

البيض البلدي (بيضة): 4.28 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 312.82 جنيه، بزيادة 6.24 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 92.04 جنيه، بيزادة 5.07 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.43 جنيه، بزيادة 99 قرشا.

كيلو الفول السائب: 37.21 جنيه، بزيادة 2.26 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 90.71 جنيه، بتراجع 2.35 جنيه.

كيلو الجبن الرومي:186.83 جنيه، بزيادة 10.08 جنيه.

لتر اللبن السائب:20.45 جنيه، بزيادة 78 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 28.21 جنيه، بزيادة 73 قرشا.