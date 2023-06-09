إعلان

BBC

زيادة أسعار اللحوم الطازجة والأرز والمكرونة في الأسواق اليوم الجمعة

10:33 ص الجمعة 09 يونيو 2023
زيادة أسعار اللحوم الطازجة والأرز والمكرونة في الأسواق اليوم الجمعة

أسعار اللحوم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار مجموعة من السلع في الأسواق اليوم الجمعة، مقارنة بمستويات أمس، حيث زاد أسعار اللحوم الطازجة والفول والسكر والدواجن، بينما انخفضت أسعارالأجبان، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.56 جنيه بزيادة 92 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 37.98 جنيه، بزيادة 1.04 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.15 جنيه بزيادة 69 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.39 جنيه، بتراجع 1.53 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 20.7 جنيه، بزيادة 64 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.22 جنيه، بزيادة 64 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.93 جنيه، بزيادة 1.53 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 74.26 جنيه، بزيادة 1.9 جنيه.

البيض البلدي (بيضة): 4.28 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 312.82 جنيه، بزيادة 6.24 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 92.04 جنيه، بيزادة 5.07 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.43 جنيه، بزيادة 99 قرشا.

كيلو الفول السائب: 37.21 جنيه، بزيادة 2.26 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 90.71 جنيه، بتراجع 2.35 جنيه.

كيلو الجبن الرومي:186.83 جنيه، بزيادة 10.08 جنيه.

لتر اللبن السائب:20.45 جنيه، بزيادة 78 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 28.21 جنيه، بزيادة 73 قرشا.

سوق مصراوى

أسعار اللحوم أسعار السلع الأساسية بوابة الأسعار المحلية مجلس الوزراء

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market