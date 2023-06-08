بعد انخفاض كبير.. سعر الذهب اليوم يعود للارتفاع مع منتصف التعاملات
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 7 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.
وكان سعر جرام الذهب هبط 13 جنيها في بداية تعاملات اليوم الخميس، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات.
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1560 جنيها للجرام.
وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2006 جنيهات للجرام.
ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2340 جنيها للجرام.
وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2674 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب
ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18720 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
سعر الذهب عالميا
سجل سعر الذهب عالميا نحو 1946 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الخميس، بارتفاع 6.7 دولار، وبنسبة 0.34%، مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب
سوق مصراوى
-
عروض الصيف.. أفضل نظارات شمس ومزيلات عرق لصيف 2023 بخصم حتى 42%تفاصيل
-
تصل إلى 350 جنيها.. أسعار الكابات بالأسواق لحماية الرأس من الشمستفاصيل
-
أفضل سيروم لعلاج الشعر التالف يبدأ من 100 جنيهتفاصيل
-
أجدد مايوهات الأطفال بنات وأولاد لصيف 2023 تبدأ من 100 جنيهتفاصيل
-
أحدث موديلات المايوه للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 100 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات الكاش مايوه للنساء في صيف 2023 يبدأ من 274 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: