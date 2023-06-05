زيادة البصل وانخفاض البامية.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البصل والفاصوليا والملوخية والخيار البلدي وورق العنب والبرتقال الصيفي والعنب البناتي الأحمر والأصفر، خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، في سوق العبور لتجارة الجملة.

وفي المقابل تراجعت أسعار الفلفل الرومي والحامي والبامية والمشمش والبرقوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 9 جنيهات و13 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الكوسة بين 5 و9 جنيهات.

الفاصوليا بين 11 و15 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 5.5 و8.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7.5 جنيه و11 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات.

الملوخية بين 4 و9 جنيهات، بارتفاع جنيهين.

الخيار الصوب بين 6.5 و9.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات، بارتفاع جنيه.

البامية بين 18 و22 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات.

ورق العنب البناتي بين 11 و17 جنيها، بارتفاع جنيهين.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و15 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 14 و20 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 14 و20 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و17 جنيها.

مشمش عمار بين 15 و25 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

البرقوق بين 15 و20 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الموز البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.