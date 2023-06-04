تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الأحد 4 يونيو

كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية.

وبحسب السعر المعلن على البورصة، فإن سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) سجل اليوم الأحد نحو 2669 جنيها، بينما سجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2680 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك إلى نحو 2345 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2010 جنيهات، وسعر الجنيه الذهب 18760 جنيها.

وأوضحت البورصة أن هذه البيانات استرشادية تم إعدادها من قبل شركة جولد نت للتجارة وتحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسؤولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.

كانت البورصة أطلقت الأسبوع الماضي، خدمة نشر أسعار الذهب في مصر على موقعها الإلكتروني، وأعلنت السعر الاسترشادي لجرام الذهب عيار 24 في الأسواق المحلية.