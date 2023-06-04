ارتفاع أسعار الفول والأرز المعبأ واللحوم الحمراء بالأسواق اليوم الأحد

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الأرز المعبأ والفول المعبأ والعدس المعبأ وزيت الذرة واللحوم والدواجن الطازجة، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 28.78 جنيه، بارتفاع 1.47 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 39.28 جنيه، بارتفاع 1.3 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.27 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 64.52 جنيه، بارتفاع 91 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 20.92 جنيه، بارتفاع 41 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.1 جنيه، بانخفاض 3 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 49.59 جنيه، بارتفاع 1.9 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 76.03 جنيه، بارتفاع 1.08 جنيه.

البيض البلدي (بيضة): 4.16 جنيه، بارتفاع 8 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 302.16 جنيه، بارتفاع 2.8 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 86.3 جنيه، بارتفاع 3.24 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27 جنيها، بانخفاض 5 قروش.

كيلو الفول السائب: 35.13 جنيه، بانخفاض 59 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 94.62 جنيه، بانخفاض 18 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 179.69 جنيه، بارتفاع 61 قرشا.

لتر اللبن السائب: 20.71 جنيه، بارتفاع 44 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 27.54 جنيه، بانخفاض 4 قروش.