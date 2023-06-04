البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.16% إلى مستوى 17639 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 2.52%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.03%.