البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.16% إلى مستوى 17639 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.
وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 2.52%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.03%.
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