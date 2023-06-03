أرز وزيت وسكر.. "المواد الغذائية" تعلن أسعار بعض السلع الأساسية بالأسواق



كتبت- دينا خالد:

أعلنت شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية أسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية في الأسواق خلال الفترة الحالية، وذلك في بيان لها اليوم السبت.

وقال حازم المنوفي، رئيس الشعبة، إن سعر الأرز في السوق المحلي انخفض خلال الفترة الأخيرة، و سوف ينخفض أكثر الأيام القادمة.

وأضاف المنوفي أن طن أرز الشعير وصل إلى 17 ألف جنيه للطن، وتراجع سعر الأرز الأبيض ليصل إلى 23 ألف جنيه مقابل 25 ألف جنيه للطن.

وأشار إلى أن أسعار القمح انخفضت وهو ما سيؤدي إلى تراجع أسعار الصناعات المتعلقة بالقمح مثل (المكرونة، المخبوزات، والبسكويت).

وأوضح المنوفي أن أسعار الجبن الأبيض تتراوح من 76 إلى 96 جنيها للكيلو، والجبن التركي "الرومي" من 140 إلى 180 جنيها للكيلو، وسعر العلبة وزن ربع كيلو من الجبن المعلب من 12 إلى 17 جنيها.

وذكر أن أسعار المكرونة العبوة 400 جرام يتراوح من 8 إلى 10 جنيهات، وسعر زجاجة الزيت وزن 750 جراما من 40 إلى 45 جنيها، واللتر من 60 إلى 65 جنيها، وسعر كيلو الدقيق من 20 إلى 25 جنيها، وعبوة السكر من 20 إلى 25 جنيها، وسعر الأرز يتراوح من 25 إلى 30 جنيه للكيلو المعبأ.

وسجل سعر كيلو اللبن السائب "الجاموسي" بين 20 و25 جنيها، أما "البقري" فيتراوح سعر الكيلو من 8 إلى 10 جنيهات، واللبن المعبأ المبستر من 25 إلى 30 جنيها للكيلو، بحسب المنوفي.



وأشار المنوفي إلى أن سعر عبوة البن 125 جراما يتراوح بين 22 و35 جنيها، والشاي عبوة 40 جراما سجلت من 5 إلى 8 جنيهات.