انخفاض أسعار الفول واللحوم وارتفاع اللبن السائب بالأسواق اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار اللحوم الطازجة والفول السائب والجبن الرومي، في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وفي المقابل ارتفعت أسعار الدواجن والجبن الأبيض واللبن السائب.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.31 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 37.98 جنيه، بارتفاع 36 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.77 جنيه، بارتفاع 25 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 64.2 جنيه، بارتفاع 4 قروش.

كيلو السكر المعبأ: 20.51 جنيه، بارتفاع 28 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.13 جنيه، بارتفاع 34 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.69 جنيها، بارتفاع 95 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 74.95 جنيه، بارتفاع 59 قرشا.

البيض البلدي (بيضة): 4.08 جنيه، بانخفاض 17 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 299.36 جنيه، بانخفاض 8.1 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 83.6 جنيه، بارتفاع 1.19 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.05 جنيه، بانخفاض 13 قرشا.

كيلو الفول السائب: 35.72 جنيه، بانخفاض 1.13 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 94.8 جنيه، بارتفاع 3.08 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 179.08 جنيه، بانخفاض 3.66 جنيه.

لتر اللبن السائب: 20.27 جنيه، بارتفاع 1.33 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 37.58 جنيه، بارتفاع 52 قرشا.