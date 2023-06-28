وزير المالية: طرح 50 مليون جنيه من "الفكة" بمناسبة عيد الأضحى
كتب- مصطفى عيد:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم طرح 50 مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة "الفكة"، بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ لتلبية احتياجات المواطنين والأسواق بالقاهرة والمحافظات؛ بما يضمن تيسير حركة البيع والشراء وعدم حدوث أي اختناقات بمواقف السيارات أو المحلات التجارية.
وأضاف الوزير أن مصلحة الخزانة وسك العملة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية طفرة غير مسبوقة في مجال "الرقمنة"، واستحدثت العمل بآليات متطورة توفر الوقت والجهد، وترفع الطاقة الإنتاجية للعملات المعدنية، على نحو يمكننا من طرح كميات إضافية من "الفكة" قبيل المواسم والأعياد.
وأعرب اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، عن حرص المصلحة على توفير كل احتياجات المواطنين والأسواق من "الفكة" عبر احتياطي يكفي لمدة عام ونصف العام.
وأضاف أن الأيام القليلة الماضية شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين على مقر مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة"؛ للحصول على "الفكة" من العملات المعدنية المساعدة، والفلوس الجديدة التي يتم توفيرها لتقديمها "عيدية".
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