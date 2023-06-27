عيار 24 فوق 2500 جنيه.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء ببداية التعاملات
كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه مساء أمس.
أسعار الذهب اليوم
استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1500 جنيه للجرام.
وسجل الذهب عيار 18 نحو 1929 جنيها للجرام.
ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2250 جنيها للجرام.
واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2571 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
سعر الذهب عالميا
سجل سعر الذهب عالميا نحو 1927 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بارتفاع 3.9 دولار بنسبة 0.20%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب
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