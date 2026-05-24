أقدم مستوطنين متطرفين على تحطيم بعض شواهد القبور في مقبرة وادي عبيان، بجانب تجمع دير علا المهجر، في بيت لحم.

وهناك محاولات للمستوطنين المتكررة لمنع الفلسطينيين من الدفن وتحطيم عدد من القبور في مسعى للاستيلاء على تلك المنطقة.

وتضم المقبرة أكثر من ألفي قبر وبها مقابر للشهداء من العهد البريطاني.

والأربعاء الماضي، وضع مستوطنين متطرفين كرفانات جديدة في خربة أم الخير بمسافر يطا، جنوبي مدينة الخليل، بالضفة الغربية.

وتم وضع 6 وحدات جديدة على أراضي الفلسطينيين في أم الخيرتحت حماية جيش الاحتلال، استكمالًا لمشروع التوسع الاستيطاني.

وأمس السبت، اعتقلت قوات الاحتلال مزارعين فلسطينيين، بعد الاعتداء عليهما والتنكيل بهما، في اثناء وجود مستوطنين متطرفين كانوا يرعون مواشيهم قرب منطقة مقبرة الجلاطية شرق بلدة إذنا، غرب مدينة الخليل في الضفة الغربية.

ويمنع أصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، وسط محاولات المستوطنين فرض واقع جديد على الأرض تحت حماية قوات الاحتلال.

وقالت مصادر محلية، إن المزارعين عبد الرحمن طميزة وعدلي السورة أُصيبا بجروح ورضوض وُصفت بالمتوسطة، جراء تعرضهما للضرب قبل اعتقالهما.

في السياق ذاته، أُصيبت سيدة فلسطينية جراء اعتداء نفذه مستوطنون في منطقة البرية ببلدة بني نعيم شرق الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه تعاملت مع إصابة سيدة تعرضت للضرب، فيما أُصيب مواطن بآلة حادة في ساقه، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مستوطنين اعتدوا على المواطنين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من محافظة الخليل، تحت حماية قوات الاحتلال.

وأشارت الوكالة إلى أن المستوطنين طاردوا عائلة في أثناء عملها بحصاد أرضها في خربة منيزل بمسافر يطا، وسرقوا معدات زراعية تعود لها.

وأضافت أن مستوطنين اعتدوا بالضرب على ناشطة أجنبية في منطقة خلة الحمص جنوب يطا، في أثناء توثيقها اعتداءاتهم على ممتلكات إحدى العائلات الفلسطينية، كما أطلقوا أبقارهم في أراضي المواطنين، ما أدى إلى إتلاف الأشجار والمحاصيل الزراعية، وفقا للغد.