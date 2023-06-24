ارتفاع البلطي والجمبري. أسعار الأسماك اليوم السبت في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي والسبيط والكاليماري والجمبري في سوق الجملة بالعبور، اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل انخفضت أسعار الكابوريا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 68 و72 جنيها، بارتفاع جنيهين.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 160 و280 جنيها، بارتفاع 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و160 جنيها، بانخفاض 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و170 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 70 و92 جنيها.