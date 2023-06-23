خريطة الأسعار اليوم: تراجع اللحوم والحديد وزيادة الذهب والدواجن

القاهرة - مصراوي:

تراجعت أسعار اللحوم الحمراء الطازجة ومواد البناء، خلال تعاملات اليوم الجمعة بالأسواق مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الذهب والدواجن، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الأسماك اليوم الجمعة في سوق العبور



تراجع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة

انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم مع بداية التعاملات



أسعار اللحوم الحمراء تتراجع في الأسواق وارتفاع الأرز (موقع رسمي)



سعر الذهب يعود للزيادة والجرام يرتفع 30 جنيهًا بحلول منتصف التعاملات



أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة



ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)



ارتفاع جديد في سعر البيض الأبيض والأحمر خلال تعاملات الجمعة



