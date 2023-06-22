انخفاض أسعار الأرز والمكرونة وارتفاع اللحوم اليوم الخميس بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الأرز، وزيت عباد الشمس، والمكرونة، والدواجن، والفول السائب، والجبن الأبيض، والجبن الرومي، واللبن السائب، في الأسواق اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب أحد المواقع الإلكترونية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وفي المقابل ارتفعت أسعار الفول المعبأ، وزيت الذرة، واللحوم.

يرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.4 جنيه، بانخفاض 2.91 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 38.91 جنيه، بارتفاع 1.2 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22 جنيها، بارتفاع 5 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 62.96 جنيه، بانخفاض 1.92 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 20.81 جنيه، بانخفاض 86 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.9 جنيه، بانخفاض 1.73 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 47.8 جنيه، بارتفاع 6 قروش.

لتر زيت الذرة كريستال: 73.31 جنيه، بارتفاع 7.03 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة) : 4.38 جنيه، بارتفاع 32 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 315.66 جنيه، بارتفاع 2.97 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 87.52 جنيه، بانخفاض 1.15 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.58 جنيها، بانخفاض 2.07 جنيه.

كيلو الفول السائب: 34.58 جنيه، بانخفاض 2.29 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 89.8 جنيه، بانخفاض 2.84 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 179.45 جنيه، بانخفاض 1.65 جنيه

لتر اللبن السائب: 19.6 جنيه، بانخفاض 1.08 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 28.41 جنيه، بارتفاع 7 قروش.