سعر الذهب اليوم يرتفع 30 جنيهًا مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الخميس مع بداية التعاملات، وزاد سعر الجرام 30 جنيهًا، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1453 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 1869 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2180 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2491 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1931 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بتراجع 1.5 دولار بنسبة 0.08%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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