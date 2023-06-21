"جي بي كوربوريشن" تطلق شركة جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت شركة جي بي كوربوريشن، إطلاق شركة Kredit الجديدة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA).

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الأربعاء نشرته البورصة المصرية، إن ذلك يأتي في ظل الأهمية الكبرى التي تتمتع بها الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تلعب دورًا محوريًا في النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم؛ خاصة في البلدان النامية مثل مصر.

وبحسب البيان، تشكل هذه الشركات أكثر من 75% من قطاع الأعمال، فضلا عن توفيرها لأكبر فرص عمالة لكنها غالبًا ما تواجه تحديات في توفير التمويل اللازم للبدء أو التوسع، وتعتمد بشكل أساسي على مصادر تمويل خارج الإطار المصرفي أو شركات التمويل لضمان الاستمرار.

وأضاف أن تأسيس شركة Kredit لتقديم خدمات تمويل واستشارات يهدف لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الدعم المالي اللازم لتعزيز نموها.