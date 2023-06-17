أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق

القاهرة- مصراوي:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس الجمعة، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38500 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39259 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2007 جنيهات.