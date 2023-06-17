إعلان

BBC

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق

12:13 م السبت 17 يونيو 2023
أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق

أسعار الحديد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- مصراوي:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس الجمعة، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38500 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39259 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2007 جنيهات.

سوق مصراوى

أسعار الحديد مجلس الوزراء الأسمنت الرمادي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

أسعار الأرز والزيت واللحوم والجبن اليوم السبت في الأسواق
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| بعد قليل.. المجلس الأعلى للجامعات يحسم قواعد التنسيق 2023-2024 النهائية