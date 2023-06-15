البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.1% إلى مستوى 17890 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.25%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.23%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.04% إلى مستوى 17876 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.