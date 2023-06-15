البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.1% إلى مستوى 17890 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.
وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.25%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.23%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.04% إلى مستوى 17876 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.
سوق مصراوى
-
أفضل هواتف ذكية في 2023 من الفئة الاقتصادية "6 آلاف جنيه"تفاصيل
-
بخصم حتى 35% أفضل باور بانك للسفر ورحلات الصيفتفاصيل
-
أفضل مراوح ومبردات الهواء لمواجة حر الصيف بخصم حتى 29%تفاصيل
-
أفضل اكسسوارات ومستلزمات للسيارة أقل من 99 جنيهًا بخصم حتى 39%تفاصيل
-
ماهو أفضل زيت للسيارات يناسب الطقس الحار؟تفاصيل
-
أحدث صيحات الكاش مايوه للنساء في صيف 2023 يبدأ من 274 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: