"يوتيوبر أو بتبيع على النت".. كيف تحسب مصروفات عملك من المنزل للضرائب؟

كتب- مصطفى عيد:

نشرت مصلحة الضرائب المصرية منشورا على صفحتها على موقع فيسبوك لتوضيح معنى مصطلح "المصروفات المشتركة" في حالة إمساك الدفاتر والحسابات المنتظمة لمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية (التجارة الإلكترونية / صناعة المحتوى).

كانت مصلحة الضرائب أعلنت العام قبل الماضي إلزام ممارسي التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى من اليوتيوبرز أو البلوجرز بالتسجيل الضريبي، وأنشات وحدة للتجارة الإلكترونية، ونفذت حملات توعية إلى جانب عمليات حصر للوصول إلى هؤلاء الممولين.

وقالت مصلحة الضرائب، في منشورها على فيسبوك اليوم، إنه يقصد بالمصروفات المشتركة بأنها المصروفات المشتركة بين الاستخدام الشخصي والاستخدام الخاص بالنشاط والناتجة عن ممارسة النشاط من خلال المنزل مع عدم وجود مكان منفصل خاص لممارسة النشاط غير المنزل مثل مصروف الكهرباء والإيجار والإنترنت.

وأضافت أن المصروفات المشتركة يتم الاعتراف بها من إجمالي قيمة المصروف كما يلي:

- مصروف الإيجار 25% من قيمة الإيجار الشهري وفقا لعقد الإيجار المثبت التاريخ.

- 75 % من قيمة فواتير الإنترنت.

- 20 % من فواتير الكهرباء.

وذكرت الضرائب أنه في حالة وجود مكان منفصل غير المنزل لممارسة النشاط فإنه يتم اعتماد كافة المصروفات المتعلقة بالمكان.