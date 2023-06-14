سعر الذهب اليوم الأربعاء يهبط لأقل من 2300 جنيه مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1520 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1924 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2280 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2606 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1946 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بزيادة 2.8 دولار بنسبة 0.15% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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