ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

كتب : آية محمد

11:21 ص 22/01/2026

أسعار الأسماك- تعبرية

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الخميس 22-1-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 50 و52 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 70 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و160 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية السمك البلطي

