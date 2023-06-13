خريطة الأسعار: تراجع الحديد والدواجن والأرز.. والذهب يعوض بعض خسارته

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، كما انخفضت أسعار الأرز والفول والزيت واللحوم والدواجن والجبن، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما صعد سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم معوضا جزءا من خسائره الصباحية.

وخلال تعاملات اليوم الثلاثاء، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الأرز والفول والزيت واللحوم والجبن تعود للانخفاض بالأسواق اليوم

بعد هبوط 15 جنيها للجرام.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يعود للصعود

انخفاض البوري وارتفاع البلطي.. سعر السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

انخفاض البطاطس والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

تراجع أسعار الحديد في الأسواق بتعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار البيض الأبيض والأحمر ترتفع في المزرعة اليوم الثلاثاء

تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)