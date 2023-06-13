بعد هبوط 15 جنيها للجرام.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يعود للصعود

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 15 جنيها في بداية تعاملات اليوم، قبل أن يعاود الزيادة في منتصف تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1540 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1980 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2310 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2640 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1963 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة 5.4 دولار بنسبة 0.28% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب.