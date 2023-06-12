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البورصة تعلن توقف التداول مؤقتا بسبب عطل فني

01:36 م الإثنين 12 يونيو 2023
البورصة تعلن توقف التداول مؤقتا بسبب عطل فني

البورصة

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القاهرة - مصراوي:

أعلنت البورصة المصرية في بيان اليوم الاثنين، توقف نظام التداول مؤقتا بسبب عطل فني، وقالت إنه جاري العمل على اصلاحه.
ونفت إدارة البورصة ما يتم تداوله من شائعات عن وجود هجوم سيبراني على خوادم البورصة.

وقالت البورصة إنه جاري التواصل حاليا مع فريق عمل مؤسسة ناسداك للعمل على حل المشكلة.

سوق مصراوى

البورصة توقف التداول عطل فني هجوم سيبراني مؤسسة ناسداك

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