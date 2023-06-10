بعد تحركات متقلبة.. سعر الذهب اليوم السبت في مصر بتعاملات المساء



كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب تراجع 10 جنيهات مع بداية تعاملات اليوم مقارنة بمستواه أمس، قبل أن يعود لتعويض خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات ويرتفع بنفس القيمة.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 1560 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 2006 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2340 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2674 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1961 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بتراجع 4.27 دولار بنسبة 0.22% مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأول، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب.



