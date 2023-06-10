12 جنيها للبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، في سوق العبور لتجارة الجملة.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 و3.75 جنيه.

البطاطس بين 4.5 جنيه و6 جنيهات.

البصل بين 9 جنيهات و12 جنيها.

الكوسة بين 8 و12 جنيهات.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و14 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 و10 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار الصوب بين 7 و9 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات.

البامية بين 20 و25 جنيها.

ورق العنب البناتي بين 12 و20 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و15 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 14 و20 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 14 و20 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و17 جنيها.

مشمش عمار بين 15 و25 جنيها.

البرقوق بين 15 و20 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الموز البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.