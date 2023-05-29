سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يهبط 15 جنيها للجرام مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1570 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2019 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2355 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2691 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1948 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بارتفاع بنحو 1.7 دولار بنسبة 0.09% عن مستواه في نهاية تعاملات جلسة الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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