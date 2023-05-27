%18 تراجعا في أرباح القطاع الصناعي بالصين خلال أبريل بسبب تراجع الطلب

القاهرة- مصراوي:

أظهرت بيانات رسمية اليوم السبت أن أرباح الشركات الصناعية في الصين تراجعت في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، حيث واصلت الشركات معاناتها مع ضغوط الهامش والطلب الضعيف وسط تعافٍ اقتصادي متعثر، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أرباح الشركات الصينية بنسبة 20.6% في الفترة من يناير إلى أبريل مقارنة بالعام السابق، مقارنة مع انخفاض بنسبة 21.4% في الأشهر الثلاثة الأولى، وفقًا لبيانات من المكتب الوطني للإحصاء (NBS).

في أبريل وحده، سجلت الشركات الصناعية انخفاضًا في الأرباح بنسبة 18.2% على أساس سنوي، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني، الذي يقدم أرقامًا شهرية فقط في بعض الأحيان.

وتكافح الشركات الصينية مع ضعف الطلب في الداخل وتراجع الطلب في أسواق التصدير الرئيسية في البلاد.

وقالت لينوفو، أكبر شركة لتصنيع أجهزة الكمبيوتر في العالم، هذا الأسبوع إن الإيرادات الفصلية والأرباح تراجعت في الفترة من يناير إلى مارس، وخفضت الشركة ما بين 8 و9% من قوتها العاملة لخفض التكاليف، حيث استمر الطلب العالمي على أجهزة الكمبيوتر الشخصية (PC) في التراجع.

منتجو الفولاذ والمعادن الصناعية الأخرى يتضررون أيضًا، ووصلت أسعار قضبان التسليح الفولاذية المستخدمة في البناء إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات هذا الأسبوع، ويعمل ثلث مصانع الدولة فقط حاليًا بربح، وفقًا لشركة Mysteel الاستشارية.

وبحسب البيانات التي نقلتها رويترز، تراجعت أرباح 27 من 41 قطاعًا صناعيًا رئيسيًا خلال الفترة ، حيث سجلت صناعة صهر المعادن الحديدية ومعالجة الدرفلة أكبر انخفاض بنسبة 99.4%.